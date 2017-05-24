Механизм выхода России из соглашения с ОПЕК пока не обсуждается – Новак

Механизм выхода России из соглашения с ОПЕК по сокращению добычи нефти пока не обсуждается, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

«Сейчас обсуждается продление соглашения. То есть пролонгация (на девять месяцев) с возможностью потом еще продления на три месяца. Как было раньше: шесть месяцев с возможностью продления на шесть», - сказал министр.

Ранее «Роснефть» попросила Минэнерго России согласовать механизм плавного выхода из соглашения по сокращению добычи нефти. По словам исполнительного директора компании Игоря Сечина, «Роснефть» готова к любым ситуациям на рынке нефти, но больше заинтересована в стабилизации курсовой политики, которая дает компании дополнительные ресурсы. Он подчеркивал, что главное сейчас - стабилизировать цены на нефть.