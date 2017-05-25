Венесуэла придумала схему продажи сирийской нефти через российскую компанию – Bloomberg

Сирийские власти и Венесуэла придумали схему обхода международных санкций, запрещающих Сирии экспорт нефти, с помощью подставной российской компании, пишет Bloomberg.

Схема должна была работать так: Сирия продает через российскую компанию нефть Венесуэле намного дешевле рыночной цены, потом Венесуэла продает ее НПЗ на карибской Арубе, а затем полученные нефтепродукты продаются в регионе, в том числе в США. Bloomberg пишет, что раскрыл схему на основе десятков электронных писем, документов и интервью. «Карибская схема», разработанная при бывшем президенте Венесуэлы Уго Чавесе, не была реализована, но теоретически остается актуальной. «Она показывает, на какие ухищрения идут страны-изгои, чтобы обойти международные правила», - отмечает агентство.

Ключевой предполагаемый участник - венесуэльский нефтетрейдер Уилмер Руперти - подтвердил, что знает о схеме. По его словам, сирийцы обсуждали ее с ним в начале 2012 г. во время вечеринки в Syrian Club в Каракасе. Сирийская нефть должна была оживить закрытый прежним владельцем - Valero Energy - НПЗ в Сан-Николасе, Аруба, к которому присматривался нефтетрейдер. По словам местного ритейлера Оскара Хельмайера, Руперти предложил ему $15 млн за организацию сделки, а также встречался с руководством острова. Эта информация независимо не подтверждена, отмечает Bloomberg.

В дальнейшем Руперти предложил схему тогдашнему послу Сирии в Венесуэле Гассану Аббасу, пообещав пятилетний контракт на переработку от 50 000 до 200 000 баррелей в сутки сирийской нефти с создающейся под него группой Sirius Venezuelan. В последующей переписке участвовала хьюстонская Citgo Petroleum, филиал венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, утверждает Bloomberg. PDVSA не предоставила комментариев, Citgo заявила, что строго соблюдает санкционный режим в отношении Сирии. Свидетельств фактической поставки нефти из Сирии в Россию также не обнаружено, признает Bloomberg.