США увидели в «Роснефти» угрозу своей национальной безопасности

Финансовые власти США обеспокоены растущими возможностями России повлиять на американский энергетический сектор. «Роснефть» является кредитором венесуэльской нефтяной госкомпании Petróleos de Venezuela (PdVSA), а обеспечением по кредиту выступает крупный пакет акций Citgo, американской «дочки» PdVSA. Если госкомпания допустит дефолт по обязательствам, что, по мнению чиновников и аналитиков, весьма вероятно, «Роснефть» может получить контроль над Citgo, которой принадлежат значительные энергетические активы в США – три НПЗ, девять трубопроводов и 48 терминалов для хранения нефтепродуктов и сеть АЗС.

Перспектива того, что существенная часть энергетической инфраструктуры США попадет под контроль российской госкомпании, обеспокоила как руководителей министерства финансов США и госдепартамента, так и конгрессменов, говорят представители администрации и конгресса. «Я знаю об этой проблеме. И могу вас заверить, что этот вопрос будет тщательно изучен, как и любой другой, касающийся национальной безопасности», – заявил в четверг на парламентских слушаниях министр финансов США Стивен Мнучин.