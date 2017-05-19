США увидели в «Роснефти» угрозу своей национальной безопасности

49,9% акций Citgo служат обеспечением по кредитам, которые «Роснефть» предоставила ее материнской компании PdVSA
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Финансовые власти США обеспокоены растущими возможностями России повлиять на американский энергетический сектор. «Роснефть» является кредитором венесуэльской нефтяной госкомпании Petróleos de Venezuela (PdVSA), а обеспечением по кредиту выступает крупный пакет акций Citgo, американской «дочки» PdVSA. Если госкомпания допустит дефолт по обязательствам, что, по мнению чиновников и аналитиков, весьма вероятно, «Роснефть» может получить контроль над Citgo, которой принадлежат значительные энергетические активы в США – три НПЗ, девять трубопроводов и 48 терминалов для хранения нефтепродуктов и сеть АЗС.
Перспектива того, что существенная часть энергетической инфраструктуры США попадет под контроль российской госкомпании, обеспокоила как руководителей министерства финансов США и госдепартамента, так и конгрессменов, говорят представители администрации и конгресса. «Я знаю об этой проблеме. И могу вас заверить, что этот вопрос будет тщательно изучен, как и любой другой, касающийся национальной безопасности», – заявил в четверг на парламентских слушаниях министр финансов США Стивен Мнучин.