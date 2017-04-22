США не разрешили ExxonMobil возобновить российские проекты

Президент Дональд Трамп отклонил просьбу ExxonMobil разрешить ей, несмотря на санкции, возобновить бурение в Черном море совместно с «Роснефтью». Об этом в пятницу вечером объявил министр финансов Стивен Мнучин. «Проведя консультации с президентом Дональдом Трампом, министерство финансов решило, что не будет выдавать американским компаниям, включая Exxon, разрешений на ведение буровых работ, запрещенных ныне действующими санкциями в отношении России», - говорится в заявлении Мнучина.

The Wall Street Journal сообщила в среду, что Exxon впервые обратилась с этой просьбой в министерство финансов США, следящее за исполнением санкций, в 2015 г., а в марте возобновила запрос. Совместные работы с «Роснефтью» в Черном море были заморожены в 2014 г., когда администрация Барака Обамы ввела санкции против главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, а затем и против самой компании в ответ на действия России на Украине. Американским компаниям также запретили сотрудничать с российскими в области глубоководной и сланцевой добычи, вести работы в Арктике, а также поставлять оборудование для такой деятельности.

Решение американской администрации означает, что Exxon, по всей видимости, не сможет начать бурение в Черном море до конца года, когда истечет срок ее соглашения с «Роснефтью». Ранее компания сообщала, что у нее есть возможность провести разведку некоторых арктических месторождений на территории России до 2023 г., если санкции будут сняты.

Маккейн не понял Exxon «Они с ума сошли?» – написал в Twitter председатель сенатского комитета по делам вооруженных сил, республиканец Джон Маккейн, узнав об обращении ExxonMobil.

Новость о запросе Exxon вызвала резкую критику конгрессменов – как демократов, так и республиканцев. Многие из них выступают за ужесточение санкций в ответ на предполагаемое вмешательство Кремля в ход выборов. «Исключение, позволяющее вести бизнес с российскими компаниями, может быть в интересах ExxonMobil, но оно явно не отвечает интересам национальной безопасности США», – заявил WSJ в четверг сенатор от республиканцев и член комитета по международным отношениям Марко Рубио.

«Открывать новые возможности для выгодного бизнеса Путину и его дружкам – последнее, чем стоит заниматься Соединенным Штатам», – считает сенатор-демократ Элиот Энджел, занимающий высокую позицию в комитете по международным отношениям.

Конгрессмены также обращали внимание на потенциальный конфликт интересов, учитывая, что нынешний государственный секретарь США Рекс Тиллерсон пришел на этот пост с должности генерального директора Exxon. Представители Госдепартамента на этой неделе сообщили, что Тиллерсон в течение двух лет не будет принимать участия в решении вопросов, затрагивающих интересы компании, в которой он ранее работал.

«Учитывая хорошо задокументированную и вызывающую беспокойство деятельность России в разных странах, удручает, что ExxonMobil продолжает преследовать свою узкую экономическую выгоду в ущерб нашим национальным интересам, - заявил в пятницу сенатор-демократ Бен Кардин, член комитета по международным отношениям. – Деньги от сделок, в которых хочет участвовать компания, попадут в карманы российских олигархов и в российское министерство финансов и будут гарантированно использованы против Америки, наших Интересов и союзников».

Перевел Михаил Оверченко