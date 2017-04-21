Политики США не хотят делать для ExxonMobil исключение из российских санкций

Когда Дональд Трамп решил назначить госсекретарем США генерального директора ExxonMobil Рекса Тиллерсона, многие аналитики восприняли это как сигнал о возможном возобновлении сотрудничества компании с Россией, приостановленного из-за санкций.

Прошло четыре месяца, и стало известно, что Exxon обратилась с просьбой сделать для нее исключение из режима санкций и разрешить ей бурение в Черном море совместно с «Роснефтью». Однако политическое пространство для такого маневра, похоже, быстро сужается.

Конгресс США и ФБР продолжают расследовать связи с Россией помощников Трампа, работавших с ним во время предвыборной кампании. Многие конгрессмены даже поддерживают ужесточение санкций в ответ на предполагаемое вмешательство Кремля в ход выборов. «Исключение, позволяющее вести бизнес с российскими компаниями, может быть в интересах ExxonMobil, но оно явно не отвечает интересам национальной безопасности США», – заявил The Wall Street Journal сенатор от республиканцев и член комитета по международным отношениям Марко Рубио.

Рубио, как и ряд других конгрессменов (и республиканцев, и демократов), призывает администрацию Трампа отклонить просьбу Exxon. По их мнению, Москва не сделала ничего, чтобы заслужить ослабления санкций. Exxon впервые обратилась с этой просьбой в министерство финансов США, следящее за исполнением санкций, еще в 2015 г., а в марте возобновила запрос, рассказал человек, знакомый с ситуацией.

«Владимир Путин не предпринял никаких шагов, которые заслужили бы снятия каких-либо санкций», – заявил в четверг сенатор от демократов Боб Менендес. «Открывать новые возможности для выгодного бизнеса Путину и его дружкам – последнее, чем стоит заниматься Соединенным Штатам», – считает сенатор-демократ Элиот Энджел, занимающий высокую позицию в комитете по международным отношениям.

«Они с ума сошли?» – написал в Twitter председатель сенатского комитета по делам вооруженных сил, республиканец Джон Маккейн, узнав об обращении Exxon.

Рубио и его коллега по партии сенатор Линдси Грэм выражали обеспокоенность в связи с назначением Тиллерсона госсекретарем во время обсуждения его кандидатуры. Получить комментарии Грэма сейчас не удалось.

Запрос Exxon не комментируют ни в самой компании, ни в минфине. Чиновники госдепартамента отмечают, что Тиллерсон обещал в течение двух лет не принимать участия в решении вопросов, затрагивающих интересы компании, в которой он ранее работал.

Разрешение на бурение в Черном море Exxon пытается получить с середины 2015 г. Тогда администрация Барака Обамы отказала компании. Exxon обеспокоена тем, что ее конкуренты, итальянская Eni и норвежская Statoil, смогут продолжать разведку российских месторождений несмотря на санкции ЕС.

По условиям соглашения с «Роснефтью» Exxon должна начать бурение в Черном море до конца текущего года. Лицензию на разработку она получит, только если что-то обнаружит. Такой сценарий выглядит все менее вероятным, если только минфин США в ближайшем будущем не ослабит режим санкций для Exxon.

Перевела Надежда Беличенко