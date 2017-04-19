Exxon хочет возобновить сотрудничество с «Роснефтью» в обход санкций

ExxonMobil обратилась в минфин США с просьбой разрешить ей возобновить сотрудничество с «Роснефтью», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Компания хочет добиться разрешения участвовать в проектах по бурению с «Роснефтью» в некоторых районах, попавших под санкции. Кроме того, в последние несколько месяцев Exxon обращалась за разрешением на работы в Черном море.

Нынешний госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее возглавлял Exxon и установил тесные связи с «Роснефтью» и российским президентом Владимиром Путиным, пишет издание. Госдепартамент — один из тех, кто будет иметь право голоса по запросу Exxon. Но непонятно, был ли сделан запрос до того, как Тиллерсон покинул компанию. Представитель минфина США от комментариев отказался.

Санкции США нацелены на запрет операций с «Роснефтью», связанных с передачей технологий. Под них подпадают проекты в Арктике, Сибири и на Черном море — территории, на которых подразумевается использование передовых технологий бурения.

Exxon получила запрет на работу на таких проектах в сентябре 2014 г. Компания работала на проекте в Арктике, и Тиллерсон тогда просил минфин и администрацию Барака Обамы позволить компании завершить работы, так как было небезопасно выходить из проекта до его окончания. Компания получила разрешение и после окончания работ в октябре вышла из проекта. По словам источников The Wall Street Journal, компания добивается разрешения на работу на попавших под санкции участках с 2015 г.

В 2015-2016 гг. Exxon получила лицензии от минфина на «ограниченные административные действия» в партнерстве с «Роснефтью». Это дает компании возможность двигаться быстрее в сторону получения разрешения на работы по бурению, говорит источник издания.

Возможность бурения в Черном море прорабатывалась в нескольких департаментах в течение последних месяцев, знают источники WSJ. Компании, работающие в странах, попавших под санкции, могут получить разрешения на проведение банковских операций или закупок оборудования.

Exxon была недовольна тем, как ввела санкции администрация Обамы, говорят источники издания, особенно в сравнении с тем, что Евросоюз дал разрешения своим компаниям продолжать проекты, включая норвежскую Statoil, которая продолжает бурение в Баренцевом море, и итальянскую Eni, работающую в Баренцевом и Черном морях. Exxon боится, что может быть вытолкнута из Черного моря итальянцами, говорит источник WSJ, Eni активно работает в регионе совместно с российскими компаниями.

Черное море может содержать 30 млрд баррелей нефти, согласно оценкам России, Турции и Румынии. Exxon необходимо получить разрешение до конца года, чтобы получить российскую лицензию на бурение на условиях сделки с «Роснефтью». Exxon также продолжает бурение и поиск возможности расширить сферу деятельности на острове Сахалин, территория которого под санкции не попала.