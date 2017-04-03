Сечин: «Роснефть» может возобновить бурение в Карском море в партнерстве с Exxon

«Роснефть» в 2019 г. может возобновить бурение в Карском море в партнерстве с Exxon, сообщил журналистам главный исполнительный директор российской компании Игорь Сечин.

«[Говоря о бурении в Карском море] я имел в виду наше СП в партнерстве с Exxon. СП работает, все работы идут в графике. И как раз по плану работы мы должны в 2019 г. приступать к очередному качественному этапу работы по этой провинции», - сказал он.

На недавней встрече в Москве с новым гендиректором ExxonMobil Дарреном Вудсом обсуждалась эта тема, подтвердил Сечин.

В 2011 г. «Роснефть» и ExxonMobil подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, договорившись об освоении участков, принадлежащих «Роснефти» в Арктике - в Карском, Чукотском морях, море Лаптевых. В Черном море договорились работать в рамках Туапсинского лицензионного участка, а в Западной Сибири - в проектах по разработке трудноизвлекаемых запасов нефти Баженовской и Ачимовской свит.

ExxonMobil из-за введенных в 2014 г. против России санкций свернула 9 из 10 совместных с «Роснефтью» проектов, включая разведку и потенциальную добычу на шельфе Черного моря, в Арктике и в Западной Сибири. ExxonMobil оценивает максимальные потери от санкций в $1 млрд. Под санкции попал и совместный проект с «Роснефтью» по геологоразведке в Карском море - там в 2014 г. было открыто новое месторождение «Победа» с запасами 130 млн т нефти и 499,2 млрд куб. м газа.