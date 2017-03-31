Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4292 от 31.03.2017 под заголовком: Скупая заграница

Иностранные вложения в новые проекты в России не восстанавливаются

Декабрьская сделка с акциями «Роснефти» не разморозила инвестиционный климат
Россия остается неинтересным местом для инвесторов
Россия остается неинтересным местом для инвесторов
Е. Егоров / Ведомости

Когда в декабре Игорь Сечин, несмотря на западные санкции, договорился о продаже 19,5% акций «Роснефти» Glencore и Qatar Investment Authority, у многих появилась надежда, что эта сделка возродит приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в российскую экономику. Не вышло: с точки зрения привлечения средств в проекты с нуля, вложения в которые отслеживает fDi Markets (подразделение Financial Times), Россия остается неинтересным местом для инвесторов. По данным fDi Markets, зарубежные инвестиции в новые проекты упали в 2016 г. до $12,9 млрд с $14,1 млрд годом ранее; хуже было только в 2014 г., когда США и ЕС ввели санкции против России.

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