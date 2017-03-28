Иностранные инвесторы устремились в Иран

Apple получила разрешение на экспорт своих устройств в Иран еще в 2013 г., но решила этого не делать из-за банковских и юридических рисков

Западные компании заключили десятки соглашений с тех пор, как в 2015 г. с Ирана были сняты санкции благодаря международному соглашению об ограничении его ядерной программы. Французские Peugeot и Renault будут выпускать в Иране автомобили. Британская Vodafone вместе с местным партнером построит телекоммуникационную инфраструктуру. Крупные нефтяные компании, включая Royal Dutch Shell, подписали предварительные соглашения на добычу энергоресурсов. Siemens и другие инфраструктурные гиганты договорились о крупных проектах.

Американская Boeing в прошлом году получила разрешение на продажу Ирану 80 самолетов стоимостью $16,6 млрд. Но это скорее исключение.