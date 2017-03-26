Иран ввел санкции в отношении 15 американских компаний

Власти Ирана приняли решение ввести ответные санкции в отношении 15 американских компаний, сообщает агентство ИРНА. В список попали организации, поддерживающие связи с Израилем.

«Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран распространило заявление, в котором говорится о введении Ираном санкции в отношении 15 американских компаний, вовлеченных в поддержку сионистского режима, терроризма и угнетение гражданских лиц в регионе», – говорится в сообщении агентства.

В чем именно заключаются ограничительные меры, и на какой срок они введены, будет сообщено позднее, отмечает ИРНА.