Международная жизнь

Почему полицейские в Венесуэле продолжают разгонять протестующих

Они тоже хотят падения режима Николаса Мадуро, но пока защищают его

После ночного патрулирования улиц Каракаса Ана, офицер полиции Венесуэлы, часто заходит домой только для того, чтобы взять защитное снаряжение, и снова выходит на службу – в ряды оцепления, которое должно сдерживать участников уличных акций протеста против правительства Николаса Мадуро.

Ана и ее коллеги используют слезоточивый газ и резиновые пули, а в них со стороны протестующих летят камни, коктейли Молотова и даже пакеты с экскрементами.

Стоять в оцеплении приходится на жаре, но полицейским не дают ни воды, ни еды, сверхурочные тоже не платят, жалуется Ана. Она – одна из примерно 100 000 преимущественно молодых офицеров полиции и национальной гвардии, которым приходится защищать правительство от разгневанных демонстрантов. Ана и другие офицеры просили не указывать в статье их фамилии, опасаясь преследования со стороны руководства. Протесты продолжаются седьмую неделю, конца им не видно, и многие полицейские признают, что начинают колебаться. «Однажды я просто выйду из строя и уйду. Никто из простых офицеров больше не поддерживают это правительство», – говорит Ана.

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Комментарии  ()
FRANK2
14:20 19.05.2017
Почему полицаи Венесуэлы разгоняют протестующих?,Почему российские Путинские полицаи разгоняют протестующих, и еще даже хуже протестующим выжигаю глаза, и применяют к протестующим необоснованное насилие,Потому что эти два коррупционных режима без кровопролития и ненависти к гражданам страны по другому не могут...
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