Почему полицейские в Венесуэле продолжают разгонять протестующих

«Это война на износ. Кто раньше устанет, тот и проиграет», – говорит участник протестов

После ночного патрулирования улиц Каракаса Ана, офицер полиции Венесуэлы, часто заходит домой только для того, чтобы взять защитное снаряжение, и снова выходит на службу – в ряды оцепления, которое должно сдерживать участников уличных акций протеста против правительства Николаса Мадуро.

Ана и ее коллеги используют слезоточивый газ и резиновые пули, а в них со стороны протестующих летят камни, коктейли Молотова и даже пакеты с экскрементами.

Стоять в оцеплении приходится на жаре, но полицейским не дают ни воды, ни еды, сверхурочные тоже не платят, жалуется Ана. Она – одна из примерно 100 000 преимущественно молодых офицеров полиции и национальной гвардии, которым приходится защищать правительство от разгневанных демонстрантов. Ана и другие офицеры просили не указывать в статье их фамилии, опасаясь преследования со стороны руководства. Протесты продолжаются седьмую неделю, конца им не видно, и многие полицейские признают, что начинают колебаться. «Однажды я просто выйду из строя и уйду. Никто из простых офицеров больше не поддерживают это правительство», – говорит Ана.