Венесуэльцы попытались отстоять свои права на улицах

Fernando Llano / AP

Акции протеста проходят на фоне тяжелейшего экономического кризиса, в результате которого ВВП за последние три года сократился на треть. В этом году спад, по оценке МВФ, может составить 7,4% после 18%-ной рецессии в 2016 г.; инфляция в 2017 г. может быть 720%, а в 2018 г. достичь 2000%

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