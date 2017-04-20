Венесуэльцы попытались отстоять свои права на улицах
Президент Мадуро и подконтрольные ему суды блокируют любые возможности изменить катастрофическую ситуацию в стране
В среду 19 апреля в Каракасе и других городах Венесуэлы прошли массовые демонстрации против президента Николаса Мадуро, в которых, по сообщениям СМИ, участвовали десятки или даже сотни тысяч человек
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Оппозиция назвала акцию «матерью всех маршей», призывая сограждан высказать на улицах свои требования – провести досрочные выборы президента (на фото сжигают чучело Мадуро), освободить из тюрем оппонентов режима, восстановить деятельность парламента и организовать международную гуманитарную помощь, чтобы помочь стране справиться с тотальным дефицитом продуктов и медикаментов
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«Мы, венесуэльцы, не можем дать демократии умереть», – заявил один из лидеров оппозиции и председатель партии «За справедливость» Энрике Каприлес. На фото он после применения силовиками слезоточивого газа против вышедших в среду на улицы людей
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Каприлес дважды участвовал в президентских выборах, до недавнего времени был губернатором штата Миранда, в 2016 г. был одним из организаторов кампании за референдум за отставку Мадуро. Несмотря на собранные подписи, Верховный суд заблокировал проведение референдума
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В начале апреля суд запретил Каприлесу в течение 15 лет занимать государственные должности. Это, а также решение Верховного суда в конце марта забрать себе законодательные полномочия подконтрольного оппозиции парламента (решение было отменено через несколько дней, но работа депутатов все равно фактически заблокирована) спровоцировало массовые акции протеста
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После этого оппозиция призвала сограждан выйти на марш 19 апреля
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Полиция и армия в массовом порядке применили следоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстрантов. Как в Каракасе, так и в других городах силовики с помощью техники разделяли толпы протестующих и блокировали направлявшиеся в центр колонны
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Людям пришлось спасаться бегством, многие даже, чтобы укрыться от взрывов гранат со слезоточивым газом, прыгали в реку Рио-Гуайру
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В разгоне протестующих также участвовали отряды вооруженных сторонников Мадуро – в основном поддерживающих его жителей трущоб
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«Действия режима по раздаче оружия гражданским лицам и вывод их против соотечественников – это смертоносная, репрессивная акция, провоцирующая насилие. Мы просим уважать право людей на мирный протест», – заявил генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро
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Мадуро наблюдал за демонстрацией в Каракасе (на фото), а после ее разгона выступил по телевидению, где танцевал со своими чиновниками и смеялся, передает The Wall Street Journal. «Они снова вышли на улицы, чтобы нарушать закон, жечь, совершать акты насилия. А мы все равно правим, правим», – заявил президент
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В ходе демонстраций погибло двое их участников – 18-летний юноша в Каракасе и 24-летняя женщина в Сан-Кристобале, городе у границы с Колумбией
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К югу от столицы погиб боец Национальной гвардии, сообщило ВВС. С начала серии протестов три недели назад в результате столкновений погибло восемь человек
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Акции протеста проходят на фоне тяжелейшего экономического кризиса, в результате которого ВВП за последние три года сократился на треть. В этом году спад, по оценке МВФ, может составить 7,4% после 18%-ной рецессии в 2016 г.; инфляция в 2017 г. может быть 720%, а в 2018 г. достичь 2000%
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Добыча еды и предметов первой необходимости остается главной задачей венесуэльцев. Пока силовики разгоняли демонстрантов, 61-летняя домохозяйка Дайси стояла в очереди в центральном районе Каракаса, чтобы купить хлеба. Из-за этого она не пошла на демонстрацию, а так, «не задумываясь, вышла бы [на марш], потому что [правительство] разрушило всё», сказала она Financial Times
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Несмотря на разгон демонстраций и аресты сотен человек, лидеры оппозиции, включая депутатов Национальной ассамблеи, призвали венесуэльцев продолжить в четверг акцию протеста
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