Верховный суд Венесуэлы заменил собой парламент

Верховный суд Венесуэлы взял на себя функции конгресса, фактически дав президенту страны Николасу Мадуро действовать в обход избранного парламента, в котором большинство составляет оппозиция и который давно находится в противостоянии с исполнительной властью. Это решение осудила Организация американских государств, госдепартамент США, а сами конгрессмены назвали Мадуро «диктатором». Каракас осудил такую реакцию. Reuters отмечает, что решение Верховного суда возвело длительное противостояние конгресса и президента на новую высоту. Ранее ВС отменял большую часть решений парламента на том основании, что в его составе некоторое время продолжали заседать три депутата, избранные, по мнению суда, незаконно. А затем, после их ухода из парламента, ВС продолжил отменять эти решения уже на основании того, что парламент вовремя не признал незаконность избрания этой тройки и тем самым проявил неуважение к суду.

ВС теперь намерен исполнять функции парламента или иного, специально созданного для этих целей органа, до тех пор «пока Национальная ассамблея продолжит проявлять неуважение», цитирует Reuters. Поводом для этого решения суда стало намерение передать Мадуро право одобрять создание совместных предприятий по разработке месторождений и добыче нефти в стране без разрешения депутатов.

Власти Венесуэлы пытаются за счет продажи долей в нефтяных проектах найти деньги для бюджета. Все новые договоренности о заключении стратегических союзов по поиску и разработке нефтяных месторождений будут юридически ничтожными без одобрения парламента, заявил уже спикер Национальной ассамблеи Хулио Борхес. Иностранные нефтяные компании внимательно следят за ситуацией и учли это заявление, отмечает Reuters. Одни могут решить, что ВС дал им зеленый свет для вливания инвестиций, другие могут прийти к выводу, что в этой неясной ситуации в Венесуэле новые сделки могут быть сомнительными. «Возникли разумные сомнения в легальности всего этого», - сказал Reuters источник в иностранной нефтяной компании.

Агентство напоминает, что, по данным его источников, государственная нефтяная компания PDVSA предложила российской «Роснефти» долю в совместном предприятии Petropiar. Речь идет о 10% в СП на месторождении тяжелой нефти и установке по улучшению ее качества мощностью 210 000 баррелей в сутки. Всего PDVSA в этом СП принадлежит 70% в СП, еще 30% – у американской компании Chevron. Власти Венесуэлы пытаются за счет продажи долей в нефтяных проектах найти деньги для бюджета.

США осуждают решение Верховного суда Венесуэлы, который «узурпировал полномочия демократически избранной Национальной ассамблеи», говорится в заявлении представителя осдепартамента Марка Тонера. Госдеп рассматривает это как серьезное отступление от демократии и считает, что нарушение демократических и конституционных норм наносит тяжелый ущерб демократическим институтам Венесуэлы и лишает жителей страны права выбирать собственное будущее через избранных представителей. Вашингтон призывает правительство Венесуэлы позволить парламенту выполнять свои конституционные функции, провести новые выборы как можно скорее и освободить всех политзаключенных.

Тонер также упомянул заявление Организации американских государств, которая уже призвала Венесуэлу уважать демократические институты. Генсек ОАГ Луис Альмагро заявил, что Верховный суд нанес последний удар по демократии в стране и обвинил «режим Мадуро» в совершении переворота.

Власти Бразилии, Аргентины, Мексики, Колумбии, Чили, Гватемалы и Панамы выразили озабоченность в связи с происходящим, сообщает ВВС. Правительство Перу отозвало из Каракаса посла.

В МИД Перу отзыв посла назвали окончательным решением, но добавили, что это не означает разрыва дипломатических отношений, передает ТАСС со ссылкой на EFE. Представитель министерства заявил, что посол Марио Лопес не вернется в Венесуэлу «ни при каких условиях», этот шаг означает понижение уровня двусторонних отношений, посольство останется открытым, а после завершения кризиса Перу назначит в Каракас другого руководителя дипмиссии.

Боливия, напротив, выразила правительству Венесуэлы поддержку и назвала его жертвой «политического преследования», цитирует ТАСС заявление боливийского МИДа.

Каракас уже назвал негативную реакцию на решение ВС «региональным пактом правого толка». Министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес заявила, что грубая поддержка правительством Перу экстремистских кругов в Венесуэле неприемлема.

Между тем, лидеры оппозиции потребовали проведения досрочных президентских выборов в стране и обвинили Мадуро в повторении решения диктатора Альберто Фухимори, который в 1992 г. распустил конгресс. Спикер парламента Борхес порвал на пресс-конференции листы бумаги с решением Верховного суда и заявил, что Мадуро «совершил государственный переворот» и ввел диктатуру. «Национальная ассамблея не признает Верховный суд», - цитирует его Reuters.

Локальные акции протеста уже прошли в Каракасе, но были быстро разогнаны силовиками. В частности, группа депутатов от контролирующего парламент оппозиционного «Блока демократического единства» устроила акцию протеста у здания Верховного суда, напоминает ТАСС. Депутат Хуан Рекесенс призвал военных защитить права граждан, акция завершилась небольшой потасовкой со сторонниками Мадуро. Оппозиция пообещала вывести людей на улицы 1 апреля. Reuters отмечает, что до сих пор эта тактика не привела к желаемым результатам несмотря на участие в протестах сотен тысяч человек.