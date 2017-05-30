Brent торгуется на уровне $52,11 за баррель

К 10.04 мск вторника июльские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $52,11 за баррель, июльские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке – у $49,17 за баррель. За предыдущие торги Brent подорожала на $0,14 (0,27%) до $52,29 за баррель, торги на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) не проводились из-за выходного дня в США, напоминает «Интерфакс».

Внимание инвесторов переключается с соглашения ОПЕК о сокращении добычи, которое недавно было продлено, на базовые для нефтяного рынка факторы, отмечает агентство. Вероятно, в ближайшее время на котировки повлияет очередной отчет минэнерго США о запасах нефти в стране, он будет опубликован в четверг. Снижение запасов нефти отмечается в США уже семь недель подряд – это хороший сигнал для государств ОПЕК+, сокращающих добычу с целью ребалансировки рынка, отмечают эксперты. Недавнее решение о продлении соглашения об ограничении добычи установит дно для цен на нефть на уровне чуть выше $50 за баррель, считают аналитики RBC Capital Markets. Они придерживаются «бычьего» прогноза для нефтяного рынка на долгосрочную перспективу. Цена WTI подойдет к $65 за баррель и выше, поскольку рынок станет более сбалансированным во втором полугодии 2017 г., полагают эксперты RBC.

Эксперты TD Securities полагают, что решение нефтедобывающих государств продлить соглашение об ограничении добычи приведет к значительному дефициту нефти уже в текущем году. «Сейчас хорошее время, чтобы делать ставку на рост нефтяного рынка», – отмечают аналитики TD.