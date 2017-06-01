Минэкономразвития ожидает курс доллара к концу года на уровне 62–63 рублей

Договоренности стран ОПЕК и не-ОПЕК по продлению ограничений на добычу нефти приведут к пересмотру со стороны Минэкономразвития макропрогноза на 2017 г., который министерство планирует осуществить в июне, сказал журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

В частности, по его словам, будет повышен прогноз по ценам на нефть, возможно, пересмотрена инфляция в сторону понижения, а также пересмотрен прогноз по курсу рубля в сторону укрепления.

«Будем уточнять прогноз. Нефть будет выше, чем сейчас в прогнозе $45,6 за баррель. Курс рубля будет крепче, чем в действующем прогнозе (в действующем - 68 руб. за $1 на конец года)», - сказал министр, отметив, что можно примерно ориентироваться на 62-63 руб. за $1 к концу года.

«По инфляции прогноз тоже сейчас уточняем. Посмотрим, какими будут результаты мая, и после этого спрогнозируем, на какие цифры выходим», - добавил Орешкин.

Ранее министр заявлял, что прогноз по инфляции в случае договоренностей по продлению ограничений на добычу нефть может быть несколько снижен с 3,8%.