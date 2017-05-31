Минфин не видит рисков для экономики России со стороны укрепления рубля

Минфин России не видит рисков для экономики из-за роста курса рубля с начала текущего года. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью CNBC.

«Мы не видим необходимости говорить о каком-то риске для страны с точки зрения изменений обменных курсов валют или изменений в резервах», - приводит ТАСС слова Силуанова. При этом министр напомнил, что курс рубля сейчас плавающий, поэтому он зависит от спроса и предложения на валютном рынке, а ЦБ РФ в курсообразование не вмешивается.

«Вы правы, в период с начала года мы наблюдаем укрепление курса рубля, и в I квартале это привело к частым притокам спекулятивного капитала в российские активы, с одной стороны. Здесь Центральный банк начал активно заниматься денежно-кредитной политикой. Его ключевая ставка была снижена, и теперь мы видим, что приток спекулятивного капитала в нашу страну сократился. Что касается экспорта и импорта, то в последние несколько месяцев мы фактически наблюдаем рост импорта, однако рост экспорта остался на том же уровне, что и раньше. И в связи с этим мы видим некоторое увеличение оттока капитала в платежном балансе. Но это связано с тем, что наши экспортные компании накопили валютные доходы и удерживают их на своих счетах, что также является одним из факторов оттока капитала. Тем не менее, наш платежный баланс довольно стабилен. Мы видим профицит текущего счета, и мы наблюдаем рост золота в валютных резервах Центрального банка», - пояснил Силуанов.

С начала текущего года рубль вырос к доллару на 8%, а за 2016 г. рост рубля к доллару составил 16%.