Кудрин считает более вероятным ослабление, а не укрепление рубля

Вероятность ослабления рубля в ближайшее время выше, чем укрепления, считает глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин.

По его словам, рубль на 70% зависит от движения цены на нефть. «В случае реализации нашей стратегии при увеличении несырьевого экспорта влияние цены на нефть сильно уменьшится. Курс станет стабильным. Для этого нам нужно диверсифицировать свой экспорт», - пояснил он.

Он также прогнозирует рост ВВП страны к концу 2017 г. на уровне 1,2-1,5%. «Я думаю так, с учетом тех вызовов, которые у нас в этом году есть», - уточнил экс-министр.

По словам Кудрина, уровень инфляции в России будет около 4% к концу года. Он добавил, что, «как только в течение двух-трех лет мы продержимся с инфляцией 3-4%, наступит новая эра в финансах страны».

«У нас на более длительный срок начнут давать кредиты, постепенно появятся длинные деньги, потому что длинные деньги появляются только в той экономике, где бизнес и финансовый сектор уверены, что Центробанк умеет держать инфляцию на низком уровне много лет. Тогда банки начнут выдавать и кредиты по низким ставкам на много лет», - заключил бывший министр.