Кудрин: к 2024 году финансирование здравоохранения должно вырасти на 0,7% ВВП

Руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в интервью ТАСС рассказал о положениях Стратегии модернизации общественных институтов и экономики на 2018-2024 гг., которая будет представлена президенту в мае. В документе, например, предлагается увеличить расходы на здравоохранение на 0,7% ВВП. «Важная часть наших предложений касается здравоохранения. Без улучшения здоровья и активного долголетия у нас не будет высокой производительности труда в стране. У человека, который будет жить в будущем, будет больше возможностей через новые технологии, лекарства, наблюдение и разные процедуры быть более здоровым», – заявил он в интервью ТАСС. Сейчас расходы на здравоохранение составляют 3,5% ВВП. По словам Кудрина, эта мера поможет увеличить среднюю продолжительность жизни с 71,4 до 76 лет.

Также должен вырасти и уровень расходов на образование. «Открытие талантов или способностей - важнейшая задача, но на это нужно будет затратить намного больше денег. В этой связи мы считаем, что нужно на 0,8% ВВП увеличить расходы на образование», – пояснил он. Эти средства должны пойти на оснащение вузов передовыми техническими средствами. Новейшие достижения в робототехнике, биотехнологиях, генетике должны стать обычной практикой для студентов и преподавателей. «150 университетов страны должны обладать всеми ключевыми компетенциями в самых современных отраслях. Другая часть нашей образовательной программы связана с существенным улучшением среднего специального образования, нужно сделать колледжи высокотехнологичными, многофункциональными и многопрофильными», - добавил Кудрин.