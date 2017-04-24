«Стратегия Кудрина» предлагает гражданам софинансировать экономический прорыв

В XXI в. перспективы экономики зависят от человеческого капитала: образование, формирующее этот капитал, и здравоохранение, предотвращающее его потери, к 2024 г. станут одними из главных драйверов роста экономики России, говорится в материалах стратегии-2035, которую готовит для президента Владимира Путина Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина. Пути развития этих отраслей описаны в предлагаемых стратегией программах «Образование XXI века» и «Здоровье граждан» («Ведомостям» удалось с ними ознакомиться).

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