Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4308 от 24.04.2017 под заголовком: Граждане доплатят за качество жизни

«Стратегия Кудрина» предлагает гражданам софинансировать экономический прорыв

Альтернатива – безнадежное отставание от развитого мира
  • Ольга Кувшинова,
  • Александра Прокопенко
  • / Ведомости
Председатель ЦСР Алексей Кудрин готов предложить рецепт для решения проблем здравоохранения и образования
Председатель ЦСР Алексей Кудрин готов предложить рецепт для решения проблем здравоохранения и образования
Максим Стулов / Ведомости

В XXI в. перспективы экономики зависят от человеческого капитала: образование, формирующее этот капитал, и здравоохранение, предотвращающее его потери, к 2024 г. станут одними из главных драйверов роста экономики России, говорится в материалах стратегии-2035, которую готовит для президента Владимира Путина Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина. Пути развития этих отраслей описаны в предлагаемых стратегией программах «Образование XXI века» и «Здоровье граждан» («Ведомостям» удалось с ними ознакомиться).

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