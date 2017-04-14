Доля семей, у которых есть средства для развития, снизилась на четверть до 30%

За кризис 2014–2016 гг., сопровождавшийся падением реальных доходов и зарплат, доля семей с потребительским стандартом развития сократилась с 40 до 30%, рассказала на Апрельской конференции ВШЭ директор Института социальной политики Лилия Овчарова. Половина их дохода тратится на базовые потребности (еда, одежда, обязательные платежи: это бюджет выживания, и остальные семьи располагают только им). Остальное – ресурс, который может быть инвестирован в образование, здравоохранение, досуг и культуру, строительство жилья, став драйвером развития этих сфер, обращали внимание эксперты ВШЭ в одном из докладов предыдущих лет.

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