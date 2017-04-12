От редакции
Статья опубликована в № 4300 от 12.04.2017 под заголовком: От редакции: Путинский стандарт

Стандарт третьего срока

В 2012-2016 годах россияне привыкали к снижению уровня жизни

Третий срок правления Владимира Путина негативно сказался на благосостоянии россиян, повысил их зависимость от государства и ухудшил восприятие жизни. Люди приспособились к ухудшившимся условиям и в большинстве не намерены серьезно менять свой образ жизни.

Лилия Овчарова, Светлана Бирюкова, Елена Селезнева и Ксения Абанокова из НИУ ВШЭ подготовили доклад «Доходы, расходы и социальное самочувствие россиян в 2012–2016 гг.» для ежегодной конференции НИУ ВШЭ. Начало этого периода почти совпадает с началом третьего президентского срока Владимира Путина (май 2012 г.).

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