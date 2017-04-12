Статья опубликована в № 4300 от 12.04.2017 под заголовком: От редакции: Путинский стандарт
Стандарт третьего срока
В 2012-2016 годах россияне привыкали к снижению уровня жизни
- Павел Аптекарь
- / Ведомости
Третий срок правления Владимира Путина негативно сказался на благосостоянии россиян, повысил их зависимость от государства и ухудшил восприятие жизни. Люди приспособились к ухудшившимся условиям и в большинстве не намерены серьезно менять свой образ жизни.
Лилия Овчарова, Светлана Бирюкова, Елена Селезнева и Ксения Абанокова из НИУ ВШЭ подготовили доклад «Доходы, расходы и социальное самочувствие россиян в 2012–2016 гг.» для ежегодной конференции НИУ ВШЭ. Начало этого периода почти совпадает с началом третьего президентского срока Владимира Путина (май 2012 г.).
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