Стандарт третьего срока

Статья опубликована в № 4300 от 12.04.2017 под заголовком: От редакции: Путинский стандарт

Третий срок правления Владимира Путина негативно сказался на благосостоянии россиян, повысил их зависимость от государства и ухудшил восприятие жизни. Люди приспособились к ухудшившимся условиям и в большинстве не намерены серьезно менять свой образ жизни.

Лилия Овчарова, Светлана Бирюкова, Елена Селезнева и Ксения Абанокова из НИУ ВШЭ подготовили доклад «Доходы, расходы и социальное самочувствие россиян в 2012–2016 гг.» для ежегодной конференции НИУ ВШЭ. Начало этого периода почти совпадает с началом третьего президентского срока Владимира Путина (май 2012 г.).