Кудрин представил направления реформ для России

К середине 2020-х гг. российская экономика способна выйти на темпы роста 4% и выше, посчитали в Центре стратегических разработок (ЦСР), инерционный путь без реформ – это лишь 1,5-2% роста. Направления необходимых реформ, предлагаемых ЦСР, представил его руководитель Алексей Кудрин на пленарном заседании Апрельской конференции Высшей школы экономики. Стратегию экономического развития России до 2035 г. ЦСР готовит для президента Владимира Путина, и до его одобрения она обнародована не будет, говорил ранее Кудрин.

Опорой роста экономики, предлагает ЦСР, должен стать высокотехнологичный экспорт – доля машин и оборудования в экспорте к 2035 г. увеличится более чем втрое до 30%, почти сравнявшись с долей нефти и газа, которая сократится в 1,5 раза (с 52 до 37%). Для поддержки такого роста необходимы высокая производительность труда, инвестиции, а также сильное, способное фокусироваться на решении задач госуправление, - со всем этим в России пока проблемы.

Влияние санкций будет нарастать

Россия не смогла перезапустить после распада СССР процесс технологического развития – инновационность экономики не повышается, какие бы институты ни создавались, считает Кудрин: без создания непрерывного механизма технологического развития не выйти на те темпы роста производительности труда, несырьевого экспорта, инвестиций, которые обеспечат экономике конкурентоспособность. Влияние санкций, закрывших компаниям и банкам доступ на внешний рынок капитала и ограничивших импорт технологий, сейчас, в период роста, будет ощущаться все сильнее, предупредил Кудрин.

Внешняя политика должна обеспечивать экономике конкурентоспособность, считает он: «Если мы говорим, что экспорт, технологии становятся нашим важнейшим фактором роста, без которых этого роста просто не будет, - это означает, что мы должны поддерживать и расширять наше участие во всех основных соглашениях, выполнять требования международных конвенций, стандартов, чтоб быть допущенными на эти рынки». Необходимо существенно нарастить кадровый потенциал по этим направлениям, так как продавать нефть и продавать большую номенклатуру технологической продукции – это разная политика, заметил Кудрин: «Мы должны быть уважаемыми, должны быть дружелюбными в нашей внешней политике – без этого фактора мы не сможем реализовать наши планы по наращиванию темпов роста». Впрочем, расчеты ЦСР не предполагают роста доли иностранных инвестиций в структуре вложений в основной капитал: эта доля остается на уровне 17% весь прогнозируемый период. Сами инвестиции должны расти на 6% и более в год (за 2004-2013 гг. их средний темп составлял 9%).