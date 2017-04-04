Персональные технологии

Китайские производители электроники вышли на новый уровень

Они не только не уступают американским конкурентам, но и сами страдают от подделок
Успеха добиваются те китайские бренды, чья продукция по характеристикам не уступает американским конкурентам (на фото: рынок электроники Хуацянбэй)
Успеха добиваются те китайские бренды, чья продукция по характеристикам не уступает американским конкурентам (на фото: рынок электроники Хуацянбэй)
China Photos/Getty Images

Рынок электроники Хуацянбэй в центре Шэньчжэня – виновник проблем таких американских компаний, как GoPro и Fitbit, утверждают некоторые специалисты. Так, в Хуацянбэе оригинальные камеры GoPro продаются по 3395 юаней ($493), а буквально в двух шагах – аналогичные камеры неизвестного производителя по 200 юаней ($29). «[В Шэньчжэне] производят гораздо более дешевые камеры не менее высокого качества, а дроны там даже лучше», – говорит основатель исследовательской компании Radio Free Mobile Ричард Уиндзор.

Хотя китайские компании и не лидируют в инновациях, но предлагают качественные продукты и пытаются выйти на мировые рынки. В качестве примеров можно привести смартфоны Xiaomi и Huawei и роботы и дроны DJI и Ehang. Но, возможно, главный признак их успеха – это то, что теперь другие производители стараются подделать уже их продукцию.

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