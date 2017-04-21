Кудрин: госкомпаний не должно быть ни в добыче, ни в финансах

Значительное присутствие государства в экономике является одной из основных ее структурных проблем, считает руководитель Центра стратегических разработок и экс-министр финансов Алексей Кудрин. Как передает ТАСС, он отметил на Красноярском экономическом форуме: «В ведущих отраслях большую долю составляют государственные компании - от добычи до финансов... где, кстати, не должно быть вообще государственных компаний - ни в добыче, ни в финансах, в перспективе».

По мнению эксперта, низкие темпы роста экономики в значительной степени лежат в ответственности госсектора, который недостаточно эффективен. Политику госкомпаний во внедрении технологических инноваций он назвал «очень вялой». «Госкомпании иначе мотивированы, иначе стимулированы по росту производительности», - отметил он. Поэтому, по его мнению, долю государства в экономике следует снижать.

«Сегодня в энергетике 70% выручки госкомпаний и в финансах 46%. Лет через семь это будет 15-20%, то есть ее необходимо снижать», - цитирует его «Интерфакс». Также, по его словам, доступ к деньгам ограничен в связи с высокой ставкой «и это производная от условий рынка, высокая зависимость от нефти».

Экономика России будет расти не более чем на 2-3%, если не удвоить несырьевой экспорт, сказал также Кудрин.

«Если мы не выйдем на мировые рынки, как пример - если мы не удвоим свой несырьевой экспорт за шесть лет, как мы планируем к 2024 или 2025 г., то у нас не будет темпов роста выше 2%, ну, может быть, 2-3%. Но это недостаточно для России», - цитирует его ТАСС. Поэтому в ЦСР считают, что необходимо заинтересовать компании работать на мировых рынках. «Там, может быть, не такие большие проблемы занять свою нишу. У нас компании просто боятся этого - там большие издержки транзакционные перед началом работы на мировых рынках. У нас недостаточно инфраструктуры, кадрового потенциала, чтобы смелее выходить на мировые рынки», - добавил он.