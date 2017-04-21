Орешкин и Кудрин рассказали, как будут ускорять экономический рост

А Абызов сказал, что пока из представленных ими планов «ничего не понял»

В ближайшие два дня станет понятно, как чиновники хотят выполнить поручение президента - повысить темпы экономического роста в России выше общемировых. На Красноярском форуме пройдет мозговой штурм по подготовке плана правительства, направленного на повышения темпов роста экономики до 2025 г. Повысить темпы роста президент поручил в прошлом году, сейчас план готовит Минэкономразвития. Это очередная стратегия, которую готовит правительство. В прошлом году на Красноярском форуме обсуждалась «Стратегия-2030».

Пленарное заседание началось с опроса зала - какие средние темпы роста присутствующие ожидают к 2025 г. Около 40% считают наиболее вероятным рост в 1-2%, больше 2% ожидает только треть респондентов. В прогнозе Минэкономразвития два варианта - базовый (1-2% рост ВВП) и целевой (рост выше 3% с 2020 г.), в целевом заложены те меры, которые сделают такой рост реалистичным, объяснил министр экономического развития Максим Орешкин.

На форуме в Красноярске для проработки поручения будут работать несколько групп по шести ключевым темам: устойчивость ведение бизнеса, финансирование инвестпроектов, рост производительности труда, образование, здравоохранение, цифровизация, социальная политика, пространственное развитие (региональная политика), перечислил руководитель Минэкономразвития.

Орешкин предложил новый подход: план должен быть не как прежде - просто многостраничным планом, а живым документом. Будет единый стартовый документ, но он должен меняться, реагировать на изменения, считает министр.

Сейчас Минэкономразвития внедряет в своей работе проектный подход, отходит от колодцев управления к горизонтальному принципу управления. В министерстве создан департамент управления изменениями, позже его практики могут быть внедрены на уровне всего правительства, в том числе сам механизм управления изменениями и контроль результатов, к которым они приводят, надеется руководитель ведомства.

Орешкин и присутствующий на форуме президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин пояснили, чем отличаются план, который готовит Минэкономразвития, и план ЦСР. Выяснилось, что план Минэкономразвития сосредоточен на экономике, а план Кудрина выходит за рамки действий правительства, охватывает разные сферы - судебные, правоохранительеые органы, международные дела и пр.

Результаты опроса об ожиданиях роста экономики Кудрин посчитал очень пессимистическими - только 30% ожидают роста выше 2%. Кудрин сравнил систему госуправления со старой скрипучей машиной, которую вечно заносит не туда и которая не может тормозить. Только 38% госслужащих занимаются прямыми функциональными обязанностями, остальные - тушением пожаров, исполнением поручений, отметил он, ссылаясь на результаты анализа работы чиновников, который провел ЦСР.

Ближайшие три-четыре года рост будет связан с инвестиционными возможностями, считает Кудрин, дальше нарастить инвестиции еще больше будет сложно, надо будет наращивать производительность труда.

Декан экономического факультета МГУ, член Экономического совета при президенте Александр Аузан напомнил судьбу всех прошлых планов правительства - они были реализованы на 36-39%, причем это были наиболее легкие пункты доклада. Эксперты, готовившие стратегии, часто жалуются, что эти стратегии не реализуются, им сопротивляются, но это значит, что сами эксперты недоработали, считает Аузан. По его мнению, стратегии должны учитывать интересы, должны делаться для России и должны содержать инструменты внедрения.

Вице-премьер Аркадий Дворкович, подытоживая сказанное, опустил всех на землю. «В каждой из нашей стратегий закладывался рост инвестиций с 18 до 25% или 30%, мы ни разу за 20% так и не вышли, - напомнил он, - хотя мы занимаемся мониторингом создания новых рабочих мест, открытия новых заводов - каждый из нас почти каждую неделю присутствует на открытии какого-то завода. Вы говорили, что мониторинг надо вести - но он и так есть, мониторинг ведется». Он напомнил, что были уже подвижные «живые» планы, например дорожные карты по повышению в рейтинге Doing Business: «Но там ли мы, где хотели бы быть? Нет, 40-е место нас не устраивает, надо попасть в двадцатку». «При этом России очень важно расти в этом рейтинге - не из абстрактной любви к родине, а потому, что каждого из нас будут в мире больше уважать», - заключил он.

Неожиданно в зале встал министр открытого правительства Михаил Абызов. Он выступал вслед за красноярским предпринимателем, который попросил, чтобы участники говорили о плане действий честнее, открытее, чтобы людей что-то зацепило, а то пока конкретики мало. «Я думал, я здесь один такой. А нас двое, - радостно сказал Абызов. - Я слушал вас и так и не понял, в чем же наша экономическая повестка». Он считает, что необходимо подготовить программу действий, направленных на повышение экономического роста до 4-5%, и перечислить конкретные меры, которые к этому приведут. «Я хотел бы, чтобы коллеги четко их произнесли, и моя задача в том числе перевести их суконный чиновничий язык на язык, понятный людям», - отметил министр.

"Мы еще представим конкретный план действий на завершающей пленарной сессии, просто мы хотели бы, чтобы это были предложения экспертов, - парировал Дворкович и ядовито добавил. - А вы их с нашего суконного языка переведете. Хотя я сам ничего не могу понять, когда я читаю ваши инструкции по работе с открытыми данными". У нас просто есть два правительства - настоящее и открытое, напомнил вице-премьер.

Кудрин тоже не смолчал и покритиковал открытое правительство. «Надо делать правительство более открытым; вы сделали всего 5% от того, что надо было сделать, - отметил он. - Это не потому, что вы плохие, а потому, что столкнулись с сопротивлением министерств».