Кудрин призвал не отрицать негативное влияние санкций на экономику

Российская экономика теряет позиции на мировом рынке, заявил председатель совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин. Как передает «Интерфакс», он заявил это на Красноярском экономическом форуме.

«Проблема связана не только с падением цен на нефть и санкциями, санкции вообще очень чувствительны и имеют скорее отрицательный эффект на российскую экономику, чем положительный. Понятно, что мы должны очень принципиально вести себя в международных отношениях, но мы должны объективно оценивать влияние санкций, они имеют преимущественно отрицательное влияние на наш рынок», - сказал бывший министр.

При этом Кудрин видит у России большие внутренние резервы. «Я согласен, что в ближайшие три-четыре года основной рост будет связан в основном с инвестиционной активностью. Будут инвестиции - будет рост. Далее трудно наращивать инвестиции, надо наращивать производительность», - отметил он.

Премьер-министр Дмитрий Медведев недавно в очередной раз предупредил, что антироссийские санкции - «это надолго». Министр сельского хозяйства Александр Ткачев не раз говорил, что введенное в ответ на санкции продовольственное эмбарго стимулирует развитие отечественного агропрома.