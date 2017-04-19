Медведев: рейтинг России может стать инвестиционным до конца года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая сегодня в Госдуме с отчетом о работе правительства, выразил уверенность, что рейтинг России может снова стать инвестиционным уже к концу 2017 г.

«Все оценки условны, но все-таки это имеет значение. Два крупнейших рейтинговых агентства "большой тройки" - я имею в виду Fitch и Moody`s - за последние полгода изменили прогнозы для экономики России с "негативного" на "стабильный". А еще одно - S&P - подняло его до "позитивного"», - напомнил премьер. «Уже к концу года Россия может вновь вернуться в категорию стран с инвестиционным рейтингом. А это значит дополнительные возможности для притока финансов, ну и других задач», - добавил Медведев.

В конце марта S&P изменило прогноз долгосрочных рейтингов России со «стабильного» на «позитивный», подтвердив долгосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте на уровне BB+, в национальной – BBB-. Аналитики S&P ждут, что экономика России вернется к росту и продолжит приспосабливаться к низким ценам на нефть: ВВП вырастет в 2017 г. на 1,4% и на 1,7% в 2018–2020 гг. Однако по базовому сценарию S&P экономические санкции против России в обозримом будущем останутся в силе. Более того, санкции ЕС могут быть расширены в связи с эскалацией ситуации на востоке Украины и обвинениями российских хакеров во взломе компьютеров западных ­политиков.

В феврале эксперты S&P писали, что суверенный кредитный рейтинг России останется «мусорным» «как минимум в течение года или двух».