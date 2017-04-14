ЦБ аккредитовал в России филиалы Fitch, Moody's и S&P

ЦБ аккредитовал в России филиалы всех трех основных рейтинговых агентств Fitch, Moody's и Standart & Poors. О внесении филиалов в реестр говорится в сообщении ЦБ.

Вся «большая тройка» подала в Банк России документы на регистрацию в России своих филиалов еще в январе. Fitch и S&P решили не создавать в России дочерние подразделения. У Moody’s уже была «дочка» в России - «Мудис Интерфакс», в нем у международного агентства 50% плюс 1 акция.

Согласно новому российскому закону о рейтинговых агентствах, российская структура не сможет отзывать рейтинги по национальной шкале в связи с решениями властей иностранных государств. Однако по закону США агентство обязано отозвать рейтинги, если компания попала в черный список OFAC (управление по контролю за иностранными активами минфина США), если рейтинг не отозван, агентству грозит гигантский штраф. Также российская структура должна иметь отдельные рейтинговый, методологический комитет и службу внутреннего контроля.