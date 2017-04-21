Кудрин назвал российскую государственную систему старой скрипучей машиной

Руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин на Красноярском экономическом форуме раскритиковал систему госуправления в России за неэффективность. Это сообщает ТАСС. «Систему государственного управления я бы оценил сегодня как старую скрипучую машину с низкой скоростью, которая не имеет высокой мощности и в общем-то все время заезжает не туда, каждый раз корректирует свое движение, но результат небольшой», - сказал он.

ЦСР оценил качества этой системы, а в ходе анализа выяснилось, что только 38% государственных служащих занимаются своими прямыми функциональными обязанностями. «В остальных случаях они занимаются каким-то тушением пожаров, имею в виду авралы, выполнение хаотичных поручений, которые идут от конкретной ситуации. Количество совещаний и поручений - как президентских, так и правительственных - за последние шесть лет выросло на 50%, но экономика не ускорилась за этот период», - рассказал Кудрин.

«Нужно оценить, что современная система госуправления не соответствует тем вызовам, не фокусирует, не повышает эффективность нашей работы», - сказал Кудрин, отметив, что назрела необходимость менять систему.