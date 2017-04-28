Кудрин назвал снижение ставки ЦБ на 0,5 п. п. рациональным шагом

Банк России мог бы понизить ключевую ставку до 8,5% до конца года, сказал ТАСС бывший министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

Он также назвал сегодняшнее снижение ключевой ставки на 0,5 п. п. рациональным шагом. «Я считаю, что это очень рациональный шаг. Это назревшее решение, 0,5 п. п. - это не много и не мало. Если инфляция устоит и платежный баланс будет более или менее стабильным, если не будет резких колебаний цен на нефть, то эта ставка может до конца года еще понизиться - до 8,5%», - сказал Кудрин.

Банк России в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 0,5 п. п. с 9,75% до 9,25% годовых. Это более резкое снижение, чем прогнозировали аналитики: большинство опрошенных Reuters (20 из 24) и Bloomberg (34 из 37) ждали понижения только на 0,25 п. п. Это второе подряд понижение ставки в 2017 г.