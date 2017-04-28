Рубль перешел к росту к доллару и евро на решении ЦБ снизить ставку

Рубль после локального снижения перешел к росту к доллару и евро на решении ЦБ России снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 9,25% годовых.

Курс доллара США на 13.31 мск составлял 57,19 руб./$1, что на 17 коп. выше курса до объявления решения ЦБ РФ; курс евро составлял 62,53 руб./EUR1, что на 16 коп. выше уровня на 13.30 мск.

Между тем, по данным на 13.41 мск курс доллара опустился до 56,935 руб./$1, а курс евро составил 62,3125 руб./EUR1, что уже было на 5-10 коп. ниже уровней до объявления решения по ставке. По мнению аналитиков, разворот рубля в сторону укрепления, возможно, был связан с тем, что ЦБ убрал временной ориентир дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, что дало участникам рынка повод считать, что следующее снижение ставки будет не скоро.

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 9,25% годовых с 9,75% годовых, говорится в сообщении ЦБ РФ.