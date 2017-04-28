ЦБ снизил ключевую ставку до 9,25% годовых

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 9,25% годовых. «Совет директоров отмечает приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности», — говорится в сообщении ЦБ.

При этом в пресс-релизе регулятора отмечается, что инфляционные риски сохраняются. «В условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции 4% будет достигнут до конца 2017 г. и будет поддерживаться вблизи указанного уровня в 2018-2019 гг.», — прогнозирует Банк России.

Аналитики ожидали, что ЦБ снизит ключевую ставку на 0,25 п.п. Из 24 опрошенных Reuters экспертов об этом заявили 20, остальные прогнозировали снижение ставки на 0,5 п. п. до 9,25%. Уменьшения ставки до 9,5% ждало и большинство аналитиков, опрошенных Bloomberg (34 из 37).