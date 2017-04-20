Набиуллина в перспективе не исключила снижения основной ставки с шагом 0,5 п. п.

Члены совета директоров Банка России на заседании 28 апреля по денежно-кредитной политике могут обсудить два варианта снижения основной ставки: на 25 и на 50 базисных пунктов.

«Более быстрое снижение инфляции открывает нам пространство для снижения ключевой ставки уже в апреле. Я даже допускаю, что на ближайшем заседании совета директоров может быть дискуссия о снижении ставки между 25 и 50 базисными пунктами», – сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на коллегии Минфина.

Таргет ЦБ по инфляции – 4%, сейчас инфляция в годовом выражении подошла к нему вплотную: по словам Набиуллиной, на 17 апреля она замедлилась до 4,1%.

ЦБ в марте впервые за полгода снизил ключевую ставку – с 10 до 9,75%. В заявлении по итогам совета говорилось, что регулятор «допускает возможность постепенного снижения ключевой ставки во II–III кварталах текущего года». Шаг изменения ключевой ставки 25 базисных пунктов, к которому ЦБ вернулся впервые за несколько лет, через некоторое время может стать основным, заявила тогда Набиуллина. При этом она допустила, «что может быть и решение по 0,5 (процентного пункта), если факторы для этого сложатся».

На коллегии Минфина Набиуллина отметила, что «экономическая ситуация сейчас выглядит в целом обнадеживающе». «И, принимая решение по денежно-кредитной политике в марте, мы видели возможность продолжения снижения ключевой ставки во II квартале, если ситуация будет развиваться в соответствии с прогнозом», – напомнила она.