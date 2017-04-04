Набиуллина: нужно перестать все время думать о курсе рубля

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что необходимо «избавиться от идеи фикс - все время думать о курсе». «Я понимаю, что курс влияет на реальные экономические процессы. Но нужно привыкнуть жить в условиях плавающего курса», – заявила она во время выступления на Forbes club.

Набиуллина пояснила, что при введении плавающего курса необходимо перестраивать тип планирования. «Кстати, финансовая сфера у нас адаптировалась. Примерно год потребовалось на это. И сейчас финансовый рынок живет в условиях плавающего курса, он научился управлять своей ликвидностью. Тоже самое предстоит делать экономике, в том числе развивать инструменты хеджирования валютных рисков. Без этого в условиях плавающего курса никуда»,– заявила она.

Председатель ЦБ отметила, что регулятор часто обвиняют во влиянии на курс рубля. «Как мы перешли к плавающему валютному курсу, нас все время подозревают: то мы хотим курс [рубля] уронить, то мы его хотим специально поддержать на высоком уровне. Мы его специально роняем, как нам говорят, чтобы у бюджета были доходы; мы его специально повышаем, чтобы социальную стабильность обеспечить. Я думаю, что мы с этим недоверием к тому, что курс у нас плавающий, будем жить еще долго», – добавила она. По словам Набиуллиной, ЦБ ни разу с середины 2015 года в валютный рынок не вмешался, потому что у регулятора нет в этом необходимости. «Мы процентной ставкой при любом курсе можем снизать инфляцию. В этом-то и смысл новой политики, где ключевая ставка играет ключевую роль», - подчеркнула Набиуллина.