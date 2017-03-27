Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4288 от 27.03.2017 под заголовком: Ставки пошли на снижение

Снижение ставок ЦБ будет медленным, но долгим

Монетарные условия останутся жесткими еще два-три года
Мягкость регулятора оказалась неожиданностью для аналитиков
Мягкость регулятора оказалась неожиданностью для аналитиков
Д. Абрамов / Ведомости

Центробанк в пятницу снизил ставку впервые с сентября прошлого года, когда заявлял, что берет паузу, завершить которую предполагалось во II квартале 2017 г. Решение снизить ключевую ставку с 10 до 9,75% совет директоров принял единогласно, призналась председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Снижение ставки в дальнейшем продолжится, допускает она, шаг будет составлять, скорее, 0,25 п. п., что является нормой для ставок ниже 10%, хотя не исключены и снижения на 0,5 п. п. Но не на каждом заседании, предупредила Набиуллина.

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