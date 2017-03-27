Снижение ставок ЦБ будет медленным, но долгим

Центробанк в пятницу снизил ставку впервые с сентября прошлого года, когда заявлял, что берет паузу, завершить которую предполагалось во II квартале 2017 г. Решение снизить ключевую ставку с 10 до 9,75% совет директоров принял единогласно, призналась председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Снижение ставки в дальнейшем продолжится, допускает она, шаг будет составлять, скорее, 0,25 п. п., что является нормой для ставок ниже 10%, хотя не исключены и снижения на 0,5 п. п. Но не на каждом заседании, предупредила Набиуллина.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров