Снижение ставок ЦБ будет медленным, но долгим

Мягкость регулятора оказалась неожиданностью для аналитиков
Д. Абрамов / Ведомости
Центробанк в пятницу снизил ставку впервые с сентября прошлого года, когда заявлял, что берет паузу, завершить которую предполагалось во II квартале 2017 г. Решение снизить ключевую ставку с 10 до 9,75% совет директоров принял единогласно, призналась председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Снижение ставки в дальнейшем продолжится, допускает она, шаг будет составлять, скорее, 0,25 п. п., что является нормой для ставок ниже 10%, хотя не исключены и снижения на 0,5 п. п. Но не на каждом заседании, предупредила Набиуллина.