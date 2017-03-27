Второй срок Эльвиры Набиуллиной

На прошлой неделе президент Владимир Путин сообщил председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной, что внесет ее кандидатуру в Госдуму для продления полномочий на новый пятилетний срок. Сложно предположить, что парламентарии проголосуют против кандидата от президента или выдвинут кого-то своего.

Новость о продлении полномочий руководителя совет директоров Банка России отпраздновал снижением ключевой ставки на заседании в пятницу. И хотя первое снижение на четверть процентного пункта имеет больше символическое значение, действовать ЦБ намерен быстро. На пресс-конференции Набиуллина объявила о готовности снижать ставку не только на «опорных», но и на «промежуточных» заседаниях.

С начала 2017 г. инфляция снижается темпами, опережающими расчеты ЦБ. В конце 2016 г. она составляла 5,4%, по оценке на 20 марта – 4,3%. Годовая инфляция в регионах находилась в интервале от 1,9 до 6,4% и в 28 из них по итогам февраля не превысила 4% – таргета, к которому ЦБ уверенно идет в последние два года. Победа над ростом цен очевидна, хоть и вызывает опасения: темп снижения слишком высок.

Однако успехи в других сферах ответственности ЦБ – регулировании и надзоре – не столь однозначны. ЦБ неоднократно упрекали, что при всей жесткости отзыва лицензий у «неблагонадежных» банков мера не всегда была своевременной. Как и в излишнем патернализме – профессиональное сообщество в штыки восприняло интенцию ЦБ категоризировать участников рынка и указать, кому куда вкладывать средства.

В 2013 г. ЦБ получил статус мегарегулятора и с тех пор расширяет свои интересы. Помимо денежно-кредитной политики, банковского надзора и финансовых рынков, Банк России наводит порядок среди страховых компаний, перехватил у Минфина контроль за рынком аудиторов, обратил внимание на совершенствование корпоративного управления, факторинг и лизинг, финтех и даже краудфандинг. Казалось бы, при чем здесь ЦБ? Но у этого внимания есть и обратная сторона – не нездоровое желание регулировать всё и вся, а отсутствие ясной картины мира и будущего у правительства в целом и, как следствие, у профильных министерств. Хоть последние и пишут бесконечные стратегии развития.

В отрывке из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», который Эльвира Набиуллина прочитала в прямом эфире, Иешуа Га-Ноцри через своего верного ученика Левия Матвея просит Воланда забрать Мастера и Маргариту к себе и наградить их вечным покоем, потому что Мастер не заслужил свет. В романе Мастера не берут наверх, в свет, потому что он хороший ремесленник, а не творец. Своими действиями ЦБ фактически творит новую российскую финансовую систему. А ремесло же или творчество работать главным центробанкиром два срока подряд и какой будет награда – узнаем через пять лет.

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