Дворкович: курс доллара приблизится к 60 рублям

Курс рубля будет постепенно приближаться к равновесному значению по мере решений ЦБ по снижению ключевой ставки, сейчас, по мнению экспертов, он отклоняется от этого значения и должен был бы составлять около 60 руб./$, заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович, комментируя вопрос, планируют ли правительство и ЦБ принимать меры по ослаблению курса рубля для поддержки экспортеров.

«Для разных компаний по-разному [влияет укрепление рубля], конечно, у кого экспорт – главное направление работы, курс имеет значение. Сразу скажу, что это оценка экспертов, равновесный курс должен быть несколько иным, ближе к 60. В любом случае отличаться от нынешнего должен», – сказал он

«Насчет того, надо ли что-то делать [для ослабления курса рубля], я думаю, что ЦБ и экономический блок правительства в любом случае этим вопросом занимаются. Во-вторых, ситуация будет выправляться по мере того, как ЦБ будет принимать решение по снижению ключевой ставки. Это полностью в компетенции ЦБ, поэтому я не говорю, когда и какими темпами это надо делать. Но думаю, что курс будет находить равновесие постепенно при снижении ключевой ставки», – отметил Дворкович.