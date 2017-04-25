Путин: власти следят за курсом рубля каждый день

Власти ищут варианты рыночных мер влияния на курс рубля, заявил президент России Владимир Путин.

«Важен даже не курс, хотя мы понимаем, что это чувствительная сфера, а важна стабильность валюты в условиях плавающего курса, - а от него мы отказываться не собираемся», - сказал он в ходе встречи с представителями деловых кругов Ярославской области.

«Насколько Центральному банку и правительству удастся обеспечить эту стабильность, мы посмотрим. Но мы понимаем, что это одна из ключевых проблем, и поверьте мне, занимаемся этим практически - я скажу без всякого преувеличения - в ежедневном режиме», - заявил Путин, комментируя опасения представителя экспортеров - главы АО «Русская механика» Леонида Можейко.

Президент заверил, что власти ищут варианты рыночных мер влияния на соответствующие процессы. «Я просто боюсь сказать лишнее слово, чтобы не навредить», - подчеркнул президент. Путин добавил, что без камер ответил бы «более подробно, более конкретно».