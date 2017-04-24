Нефть опустила доллар до минимума с июля 2015 года

На 13.50 мск в понедельник рубль укрепился к доллару на 66 коп. относительно предыдущего закрытия — курс американской валюты составлял на этот момент 55,8 руб., что является минимумом с начала июля 2015 г. Напротив, к евро рубль несколько упал: на 13.50 мск за евро давали 60,5 руб., что на 3 коп. дороже закрытия. Июньские фьючерсы на Brent подорожали к 13.30 мск на 0,7% до $52,43. На прошлой неделе нефть подешевела на 7%.

Рубль укрепился к доллару в основном из-за выросших цен на нефть, тогда как динамика в паре рубль/евро — следствие предварительных итогов французских выборов, замечает главный экономист БКС Global Markets Владимир Тихомиров: «Рынки надеются, что шансы Марин Ле Пен на победу уменьшились, поэтому евро в принципе вырос ко всем мировым валютам». В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. По итогам обработки 100% бюллетеней во второй тур выходят экс-министр экономики Эммануэль Макрон, за которого проголосовали 23,75% избирателей, и лидер «Национального фронта» Ле Пен, набравшая 21,53% голосов, сообщил Le Figaro со ссылкой на данные МВД Франции.

Кто победит в президентских выборах во Франции, было важно для инвесторов, т. к. основой предвыборной кампании Ле Пен был выход из Евросоюза, который многие воспринимают как фактор неопределенности, говорит Тихомиров. Инвесторам для определенности достаточно уже того, что Франция останется внутри ЕС, констатируют в обзоре аналитики «Сбербанк CIB».

Укрепление рубля с утра произошло по отношению к основным мировым валютам, замечает экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин. Напротив, по итогам президентских выборов во Франции, говорит он, евро еще больше укрепился в том числе и к рублю.

Российский рынок акций утром в понедельник чувствовал себя хорошо: к 13.50 мск индекс ММВБ подорожал на 1% до 1964 пунктов, РТС — на 2% до 1108 пунктов. Оптимизм сейчас присутствует на всех развивающихся рынках, объясняет Кузьмин: «После получения результатов по выборам во Франции желание иностранных инвесторов рисковать возросло».

Наступающий налоговый период (завтра российские компании-экспортеры выплатят налоги на сумму более 650 млрд руб.) и продолжающийся приток валюты на российский рынок облигаций поддерживают укрепление рубля, напоминает Тихомиров. В конце прошлой недели рубль также укрепился после падения. «Экспортеры продолжали готовиться к очередному налоговому периоду, продавая валюту, а спрос на доллар в отсутствие нерезидентов практически отсутствовал», - объясняли в обзоре аналитики «ВТБ капитала».