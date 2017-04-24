Макрон и Ле Пен лидируют в первом туре президентских выборов

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. Из 11 кандидатов реальные шансы на победу были у четверых — правых экс-премьера Франсуа Фийона и лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен, а также лидера крайне левого движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона и экс-министра экономики Эммануэля Макрона, который позиционирует себя как центрист.

По предварительным данным компании IPSOS, во второй тур выходят Макрон, за которого проголосовали 23,7% избирателей, и Ле Пен, набравшая 21,7% голосов. Фийон и Меланшон набрали по 19,5%. По данным газеты Le Figaro, за Макрона и Ле Пен проголосовали по 23% избирателей, Фийон и Меланшон набрали по 19% голосов.

Франсуа Фийон уже признал поражение и заявил, что во втором туре будет голосовать за кандидата от движения «Вперед». «Я считаю, что нужно выступить против ультраправых, и потому я буду голосовать за Эмманюэля Макрона», — сказал Фийон, обращаясь к своим сторонникам.

Премьер-министра Франции Бернар Казнев и министр иностранных дел Жан-Марк Эро тоже призвали французов во втором туре поддержать Макрона. «Я настоятельно призываю вас голосовать за Макрона во втором туре, чтобы не победил "Национальный фронт" и его губительный проект, нацеленный на разделение Франции», — заявил Казнев. Президент страны Франсуа Олланд пока не готов объявить, кого из кандидатов он будет поддерживать, сказали в Елисейском дворце. При этом французские СМИ сообщают, что Олланд позвонил Макрону, чтобы поздравить с победой в первом туре.

Первый тур впервые явственно показал кризис политической системы «пятой республики», которая на протяжении 50 лет строилась на противостоянии двух основных партий с правого и левого флангов, считает старший научный сотрудник института всеобщей истории РАН Евгений Осипов: «Выход во второй тур во многом аутсайдеров показал, что трансформации в обществе несовместимы с институтами системы. Макрон — первый политик из системных, кто заявил о том, что деления на правых и левых больше нет, и при этом победил. Ле Пен же вышла за рамки своего традиционного электората и существенно нарастила свою поддержку за счет беднеющего французского рабочего класса, два традиционных кандидата от пролетариата сейчас набрали мизерные проценты, т. е. их электорат ушел именно к Ле Пен». Макрон необычайно повезло, ведь два кандидата — Вальс от социалистов и Жюппе от республиканцев, которые тяготели к центру, не смогли выиграть праймериз в своих партиях. Теперь же Макрон сможет забрать весь центр и существенную часть левых, считает Осипов, в то время как у Ле Пен нет существенного резерва избирателей. «У Макрона же резервы огромны, ведь за него может проголосовать во втором туре кто угодно. Ле Пен разве что может надеяться на часть электората Меланшона — это протестный электорат и главный вопрос второго тура, как будут голосовать избиратели Фийона и призовут ли правые — Саркози, Фийон и Жюппе — голосовать за Макрона», — говорит эксперт.

Laurent Cipriani / AP 23 апреля во Франции проходит первый тур выборов президента 1/8 Frank Augstein / AP Из 11 кандидатов реальные шансы на победу имеют четверо. Главная задача кандидатов сейчас – «украсть» избирателей у конкурентов, считает исследователь университета Science Po Антуан Жарден 2/8 Jerome Delay / AP Фийон, который пять лет был премьер-министром при Николя Саркози, утверждает, что только он обладает достаточным опытом 3/8 Frank Augstein / AP Желание Ле Пен вывести Францию из еврозоны вызывает опасения и давно тревожит рынки 4/8 Francois Mori) / AP Последние опросы общественного мнения показали резкий рост рейтинга Жан-Люка Меланшона, кандидата от крайне левых, обещающего повысить зарплаты и сократить рабочую неделю 5/8 Christophe Ena / AP Больше всего атакуют Макрона, его представляют как оторванного от реальности мальчика из элиты, который ратует за бизнес и глобализацию 6/8 Jean-Paul Pellisier / REUTERS Разлом проходит по нескольким линиям: мейнстрим против радикалов, глобалисты против изоляционистов. Сам факт того, что фаворитов целых четыре, а не двое или трое, свидетельствует о том, что ни один из них на самом деле не смог провести успешную кампанию, убежден Гез, профессор Высшей школы коммерции HEC в Париже 7/8 Emmanuel Foudrot / REUTERS По оценкам IPSOS, в первом туре президентских выборов во Франции лидирует бывший министр экономики Эмманюэль Макрон (23,7%), передает телеканал France 24. За лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен проголосовали 21,7% избирателей. Далее идут лидер крайне левого движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон и бывший премьер-министр Франсуа Фийон, набравшие по 19,5%

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Четыре фаворита до самого конца гонки шли с минимальным отрывом: согласно последним опросам, Макрон набирал 24%, Ле Пен — 23%, Фийон — 20%, Меланшон —18%.

Предвыборная динамика не раз круто меняла свое направление: в январе фаворит Фийон попал в череду скандалов, связанных с обвинениями в выплате госсредств его жене. Главным противником крайне правой Ле Пен после этого стал Макрон, однако в последние две недели вперед вырвался ранее бывший аутсайдером Меланшон.

Второй тур запланирован на 7 мая, а выборы в парламент пройдут через месяц после этого.