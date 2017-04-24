Французы проголосуют разумом и не выберут президентом популиста, надеются рынки

Мельбурнский офис британской трейдинговой фирмы IG в понедельник будет на рабочих местах еще до восхода солнца, чтобы успеть отыграть результаты президентских выборов во Франции, пишет Bloomberg. Сотрудники HSBC будут работать сверхурочно, трейдеры французской брокерской фирмы Tradition выйдут на работу и в воскресенье, а лондонская Caxton FX обещает бесплатную пиццу сотрудникам. «Я буду следить за выборами из дома до тех пор, пока не будет ясности», – цитирует Bloomberg управляющего Twentyfour Asset Management Гордона Шэннона.

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