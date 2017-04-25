Курс евро превысил 61 рубль впервые с 29 марта

Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 29 коп. по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки в 61,04 руб. впервые с 29 марта текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара при этом увеличился на 17 коп. до 56,01 руб.

Курс евро снижается вслед за мировыми ценами на нефть. Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 0,08% и составила $51,56 за баррель. Цены на нефть падают уже седьмую торговую сессию подряд.