Орешкин: рубль ослабнет до 62 рублей за доллар

При сохранении текущих цен на нефть курс российской валюты ослабнет примерно до 62 руб. за доллар к концу 2017 г., заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ходе выступления на заседании правительства в Горках. Если же нефтяные цены к концу года снизятся до $40 за баррель, то, по базовому прогнозу Минэкономразвития, рубль ослабнет до 68 руб. за доллар, отметил он.

«Активный рост импорта и сезонное ухудшение платежного баланса уже в летние месяцы приведет к формированию дефицита текущего счета, что сформирует предпосылки для ослабления рубля», - объяснил Орешкин (цитата здесь и далее по «Интерфаксу»). В свою очередь, заметил Орешкин, при сценарии сохранения крепкого рубля это будет означать быстрое снижение инфляции и станет сигналом для более агрессивного смягчения денежно-кредитной политики Банком России, что тоже будет являться фактором для ослабления рубля.

«В итоге в базовом сценарии мы ожидаем замедления инфляции в этом году до 3,8% с одновременным ослаблением курс рубля до 68 руб. за доллар в случае снижения цен на нефть до отметки в $40 за баррель и ослабления до уровня 62 руб. за доллар при сохранении цен на нефть на текущем уровне», - сказал он.

Минфин в этом году может купить на рынке валюты на $13 млрд, заявил также Орешкин. « Мы исходим из того, что бюджетная политика будет проводиться в соответствии с принципами новых бюджетных правил с базовой ценой на нефть $40 за баррель в ценах 2017 г.», - подчеркнул он.

Рубль не отреагировал на заявления Орешкина — тогда как предыдущие выступления министра экономразвития, касающиеся курса рубля, приводили к его заметным отскокам вниз. На Московской бирже в 13.20 мск за доллар давали 56,58 руб. - ровно столько же, сколько и в 13.45 мск, т. е. уже после выступления Орешкина. Евро в 13.20 мск торговался на уровне за 60,27 руб., а в 13.45 мск – 60,25 руб.

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, выступая сегодня на Форуме финансовой стабильности, объяснила укрепление рубля в I квартале 2017 г. притоком иностранной валюты от экспорта. Влияние же операций carry trade, по словам Юдаевой, невелико. «Во многих странах, включая Россию, улучшилась динамика индекса привлекательности carry trade. Этот индекс отражает дифференциал ставок между суверенными обязательствами относительно риска измеряемого волатильностью валютного курса», - добавила она: «Рост этого индекса для России в последнее время связан не столько с изменением дифференциала ставок, сколько со снижением волатильности рубля».

Со II квартала на фоне увеличения потребительского спроса импорт начнет ускоряться, что окажет воздействие на платежный баланс, говорит экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин, соглашаясь с прогнозом Орешкина по курсу рубля: «Апрель — последний месяц с неплохим текущим счетом, в начале года импорт относительно слаб».

Когда текущий счет уменьшится, замечает Кузьмин, большее влияние начнут оказывать на курс рубля интервенции Минфина: «Начиная с мая эти интервенции будут оказывать на курс более заметное влияние». Также «Роснефть» должна была заплатить за свою инвестицию в индийский НПЗ Essar Oil – это тоже отложилось на апреле: сумма порядка $6-7 млрд, напоминает Кузьмин. «Если эти деньги уйдут из банковского сектора – это тоже будет достаточно большой отток, который уменьшит предложение доллара внутри страны», - говорит он.

При текущем уровне цен на нефть цена 62 руб. за доллар выглядит несколько пессимистично, считает главный экономист БКС Владимир Тихомиров: «При такой цене на нефть доллар должен стоить 58-59 руб.». Однако, делает оговорку он, этот прогноз справедлив только для сегодняшнего — достаточно высокого — уровня притока иностранного капитала на российский рынок по операциям carry trade. «Если приток валюты снизится, то при сегодняшних нефтяных ценах доллар должен стоить около 60 руб.», - отмечает Тихомиров.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что рубль переоценен на 10–12% от фундаментальных значений — эта оценка разошлась с оценкой Банка России. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что у регулятора расчеты гораздо скромнее, причем разные модели ЦБ дают меньшее отклонение. Конкретные значения она не назвала, заметив, что попытки найти фундаментально обоснованный курс рубля достаточно условны. В феврале этого года министр экономического развития Максим Орешкин предсказывал скорое ослабление рубля. С начала года нефть подешевела на 4%, а рубль подорожал на 8%, подсчитывал ранее стратег «Сбербанк CIB» Андрей Кузнецов.