Brent подорожала до $51,82 за баррель

Цены на нефть после снижения по итогам предыдущих шести сессий.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent к 8.25 мск поднялась на 0,43% до $51,82 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июнь выросла на 0,43% до $49,44 за баррель.

Согласно оценкам аналитиков S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1 млн баррелей, запасы бензина упали на 1,1 млн баррелей, дистиллятов – на 1,8 млн баррелей.

В понедельник цены на нефть завершили торги снижением, несмотря на подъем в начале сессии, вызванный результатами первого тура президентских выборов во Франции, повысившими спрос на рискованные активы. Однако к окончанию торгов цены на нефть перешли к снижению, поскольку инвесторы предпочли сфокусироваться на сигналах о росте добычи в США.

«Я полагаю, что сохраняющиеся опасения избытка нефти на мировом рынке ослабляют рынок», – отмечает аналитик Price Futures Group в Чикаго Фил Флинн. В настоящее время на рынке продолжают командовать «медведи», цитирует Флинна MarketWatch.