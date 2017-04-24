Goldman Sachs повысил прогноз по росту добычи нефти в США

Аналитики Goldman Sachs пересмотрели прогноз по росту добычи нефти в США в 2017 г., сообщает «Интерфакс». Сейчас они полагают, что показатель вырастет в среднем на 95 000 барр./сутки, в предыдущем прогнозе речь шла о росте добычи на 75 000 барр./сутки.

Производство нефти на сланцевых месторождениях Permian, Eagle Ford, Bakken и Niobrara с IV квартала 2016 г. по IV квартал 2017 г. может повыситься на 535 000 барр./сутки при сохранении числа действующих буровых установок на текущем уровне, говорится в обзоре. Американская нефтесервисная компания Baker Hughes в минувшую пятницу сообщила о росте количества действующих нефтяных буровых установок в США по итогам 14-й недели подряд, сейчас их всего 688. Рост добычи нефти в этом году может достичь 280 000 барр./сутки, если в первом полугодии будет отмечен возврат в эксплуатацию закрытых ранее скважин, допускают аналитики Goldman.

Продолжающееся увеличение производства нефти в США нивелирует усилия стран ОПЕК и не-ОПЕК, договорившихся сократить добычу, чтобы восстановить баланс спроса и предложения на рынке. Все больше экспертов высказывают опасения, что ОПЕК, а также Россия, участвующая в соглашении о сокращении добычи, не смогут добиться существенного снижения запасов нефти в условиях наращивания производства американскими компаниями, пишет MarketWatch. «Опасения столь существенны, что даже традиционно поддерживающие цены на нефть факторы, такие как ослабление доллара и рост геополитической напряженности, лишь незначительно подтолкнули вверх рынок в понедельник», – отмечает аналитик CMC Markets Майкл Маккарти.