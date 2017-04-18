Citi ждет повышения цен на нефть на $10 за баррель к концу 2017 года

Аналитики Citigroup Inc. вслед за Goldman Sachs рекомендовали инвесторам довериться сырьевым рынкам, при этом они рассчитывают, что к концу года нефть подорожает примерно на $10 и будет стоить больше $60 за баррель.

Как говорится в обзоре Citi, средняя цена Brent в IV квартале может составить $65 за баррель, WTI – $62 за баррель. В ходе торгов во вторник июньский контракт на Brent подешевел на 0,3% до $55,19 за баррель, WTI с поставкой в мае – на 0,4% до $52,45 за баррель.

Эксперты Citi, включая Эда Морса и Сета Кляйнмана, признают, что резкий рост добычи сланцевой нефти в США может возобновиться на фоне повышения цен, и называют этот фактор «темной тучей, нависшей над рынком нефти». Однако они считают, что договоренностей ОПЕК и других добывающих стран будет достаточно, чтобы компенсировать повышение производства американских компаний в ближайшие 6–9 месяцев.

Значительное сокращение коммерческих запасов нефти станет возможным после того, как начнет проявляться эффект снижения добычи странами ОПЕК, написали аналитики Citi. «Сейчас рынку, вероятно, нужно готовиться к значительному сокращению запасов и цене Brent выше $60 за баррель», – говорится в обзоре.

Между тем эксперты Mitsubishi UFJ Morgan Stanley (MUFJ MS) предупреждают о возможном избытке предложения на рынке, если страны ОПЕК и их союзники откажутся сохранить ограничения производства нефти во втором полугодии, а США продолжат наращивать добычу.

По оценкам MUFJ MS, в таком случае понижательное давление на нефть Brent будет явно выраженным.