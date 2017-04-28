ЦБ понизил ключевую ставку до 9,25%

Банк России снизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. с 9,75% до 9,25% годовых. Это более резкое снижение, чем прогнозировали аналитики: большинство опрошенных Reuters (20 из 24) и Bloomberg (34 из 37) ждали понижения только на 0,25 п.п. Это второе подряд понижение ставки в 2017 г.

Инфляция приблизилась к целевому уровню (4%), объясняет решение Совет директоров Центробанка. С начала 2017 г. инфляция снижается быстрее, чем ожидает регулятор. Четыре раза за февраль–март недельный рост цен был нулевым. В марте в годовом выражении инфляция снизилась до 4,3% с 4,6% в феврале и 5% в январе. На 24 апреля годовая инфляция составила 4,2-4,3%.

Существенный вклад в замедление инфляции внесло укрепление рубля. Курс валюты поддержали относительно высокие цены на нефть, интерес внешних инвесторов к российским активам и снижение страновой премии за риск. Низкая инфляция I квартала существенно снизила инфляционные ожидания населения и бизнеса. Домашние хозяйства в продолжают сберегать деньги, хотя ЦБ видит и признаки оживления потребительской активности. Но расходы будут восстанавливаться постепенно - большего не позволяет слабая динамика реальных располагаемых доходов населения.

Потребительское кредитование сейчас тоже не несет инфляционных рисков. В ближайшие месяцы смягчение денежно-кредитных должно продолжится как по каналу реальных процентных ставок, так и обменного курса, прокомментировал решение ЦБ министр экономического развития Максим Орешкин (цитата по «Интерфаксу»).

Банк России догоняет рынок, на котором и так происходит смягчение - банки снижают ставки для клиентов быстрее чем это делает ЦБ, и в условиях структурного профицита ликвидности влияние ЦБ на стоимость пассивов банков меньше чем в условиях дефицита, замечает директор операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. Так как инфляция фактически вышла на целевой уровень в рамках погрешности, то держать реальные ставки на рекордном уровне нет особой необходимости, объясняет он.

Это сильны шаг ЦБ в правильном направлении, считает Романчук: понижения до 9,5% ждали несколько позже, но ЦБ сделал упреждающий ход.Видимо, ЦБ обеспокоен слишком резко замедляющейся инфляцией, объясняет решение Банка России Наталия Орлова из Альфа-банка. Замедление инфляции хорошо, когда оно предсказуемо, но из предыдущих комментариев к решению по ставке было понятно, что существенного замедления инфляции регулятор не ждал. Инфляционные риски сохраняются, подчеркивает Банк России в комментарии. Низкая продовольственная инфляция, объяснявшаяся, в том числе, хорошим урожаем 2015-2016 гг., вероятно, исчерпает этот эффект во II квартале. И инфляционные ожидания могут скорректироваться на фоне сезонного повышения продовольственной инфляции.

Источником инфляционных рисков ЦБ видит волатильность мировых товарных и финансовых рынков, переговоры об ограничении добычи нефти. Кроме того, для закрепления инфляции и инфляционных ожиданий у целевого уровня может потребоваться длительное время, осторожен ЦБ. Комментарий в этот раз призван не сформировать ожидания дальнейших действий, а сбалансировать резкое решение, он обтекаем и из него сложно сделать вывод о дальнейших решениях по ставке, говорит Орлова. На валютный курс влияние решения было краткосрочно негативным, как автоматическая реакция, а затем курс рубля продолжил укрепляться, замечает Романчук.