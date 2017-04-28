Орешкин ждет смягчения денежно-кредитных условий в ближайшие месяцы

Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что действия ЦБ по снижению ставки с 9,75% до 9,25% означают реакцию Банка России на продолжающееся замедление инфляции и сохранение крепкого курса рубля.

«Как я отмечал в рамках презентации прогноза, Банк России реагирует на продолжающееся замедление инфляции и сохранение крепкого курса рубля. Ожидаю продолжения смягчения денежно-кредитных условий в ближайшие месяцы как по каналу реальных процентных ставок, так и обменного курса», - сказал он журналистам, комментируя решение ЦБ.

«При этом Банк России должен продолжить внимательно оценивать все риски, так как его главная цель - не уровень инфляции текущего года, а долгосрочная ценовая стабильность, предсказуемость инфляционной динамики для населения и бизнеса», - добавил министр.

Сегодня ЦБ принял решение снизить ключевую ставку с 9,75% до 9,25% годовых. Совет директоров ЦБ отметил приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Вместе с тем инфляционные риски сохраняются, констатировал регулятор.