На чем можно успеть заработать в 2017 году

В этом году у частных инвесторов все еще остается шанс получить свой «дивиденд» от снижения процентных ставок в России, полагают некоторые аналитики

В этом году у частных инвесторов все еще остается шанс получить свой «дивиденд» от снижения процентных ставок в России, полагают некоторые аналитики.

По их прогнозам, в ближайшие месяцы инфляция продолжит снижаться, что приведет к дальнейшему падению ключевой ставки ЦБ. В частности, аналитики Промсвязьбанка ждут уже во II квартале 2017 г. замедления инфляции в годовом выражении до 4,1–4,2% и снижения ключевой ставки до 9,25–9,5%, а к концу года – до 8,75–9%. «В этом году ЦБ может понизить ставку еще на 1–1,5 процентного пункта с нынешних 9,75%», – соглашается гендиректор УК «Открытие» Виктория Денисова.

Долги

Снижение ключевой ставки, вероятно, приведет к еще большему росту стоимости государственных рублевых облигаций (ОФЗ) и снижению их доходности с текущих 8–8,4 до 7,6–7,9% уже во II квартале, а к концу года доходности ОФЗ могут опуститься до 7,2–7,6%, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка. Длинные гособлигации (ОФЗ 26212 и ОФЗ 26218 со сроками погашения в 2028 и 2031 гг.) могут принести до конца года 11–13% дохода, подсчитал управляющий по исследованиям и аналитике этого банка Александр Полютов.

По словам аналитика из «Финама» Богдана Зварича, в нынешних условиях логичным также выглядит вложение в рублевые облигации отечественных компаний, где текущая доходность бумаг доходит до 13–14%. В этом сегменте Полютов советует обратить внимание на долги Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и «Транснефти» с доходностью к офертам в 2024 г. 10,3 и 9,2% годовых соответственно, а также размещенные в конце марта биржевые облигации ЧТПЗ с доходностью 10,05% годовых. При снижении ключевой ставки на 75–100 базисных пунктов к концу 2017 г. дополнительный доход инвесторов в эти бумаги составит 3–4%, полагает аналитик.