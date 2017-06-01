ЦБ в июне может повысить базовый прогноз по цене на нефть

В середине июня Банк России пересмотрит прогноз по ценам на нефть на 2017 г. и может его повысить с нынешних $40 за баррель. Это телеканалу CNBC заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Она добавила, что считает, что политика регулятора должна быть очень консервативной и ориентироваться на текущую экономическую статистику.

«Конечно, это соглашение с ОПЕК поддержало цены на нефть, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, - сказала она. - Но очень трудно предсказывать динамику цен нефти на более долгие сроки, поскольку мы в точности не знаем, какой может быть реакция сланцевой нефти; мы видим, что технологии развиваются, и думаю, что в среднесрочной перспективе динамика котировок может колебаться в пределах от $40 до $50 за баррель».

«Банк России предполагает сохранение цен на нефть марки Urals вблизи их текущих значений (около $50 за баррель) в течение первого полугодия 2017 г., затем постепенное снижение до уровня около $40 за баррель в IV квартале и сохранение вблизи этого уровня в 2018-2019 гг.», - цитирует «Интерфакс» мартовский доклад ЦБ.